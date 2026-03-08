أعلن الترجي التونسي اليوم الأحد الموافق 8 مارس الجاري، موعد فتح باب حجز التذاكر لمباراته المرتقبة أمام النادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026، أسفرت عن مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي

وقرر الترجي التونسي، فتح باب حجز التذاكر لمباراته أمام الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، غدا الإثنين الموافق 9 مارس الجاري.

موعد مباراتي الأهلي والترجي التونسي

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.



وفي المقابل، تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 21 من الشهر ذاته، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 10 نقاط.

