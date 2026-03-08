الإسماعيلي عن الهبوط للدرجة الثانية: لا أحد يتخيل الدوري دون "الدراويش"

أكد محمد رائف، رئيس النادي الإسماعيلي، أن لاعبي الفريق يحتاجون فقط إلى الدعم النفسي والمادي خلال المباريات المقبلة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الثقة في الجهاز الفني واللاعبين ما زالت موجودة.

وقال رائف في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: "لا يمكن أن نفقد الثقة في الجهاز الفني الجديد ولاعبي الفريق، وينقصهم الدعم النفسي والمادي فقط".

وأضاف: "أمامنا 13 مباراة في الدوري سنخوضها كالكؤوس للحفاظ على مكانة الإسماعيلي، ولا أحد يتخيل الدوري المصري بدون الفريق".

وأوضح رائف أن هناك خطة لدمج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية، قائلاً: "ستظهر الصورة للنور فور انتهائها من جانب وزارة الشباب والرياضة".

أزمة القيد في طريقها للحل

وبخصوص أزمة إيقاف القيد، أكد رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي أن الأزمة ستُحل خلال شهر، مع دعم وزارة الشباب والرياضة والتعاقد مع أربعة لاعبين جدد. وقال: "سيتم فك القيد خلال شهر، ولن نناقش ملف مصير الفريق في حال الهبوط".

وختم رائف تصريحاته بالتأكيد على مكانة النادي قائلاً: "لا أحد يتخيل الدوري بدون الدراويش".