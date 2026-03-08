اتحاد كمال الأجسام يعزي الشحات مبروك في وفاة زوجته

نعى الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وفاة زوجة الشحات مبروك، بطل العالم وأسطورة كمال الأجسام، التي وافتها المنية خلال الساعات الماضية.

وتقدم عادل فهيم، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، وأسرة الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بخالص العزاء والمواساة إلى الكابتن الشحات مبروك في وفاة زوجته.

ودعا الاتحاد الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويغفر لها ويرحمها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. كما اختتم البيان بالدعاء بأن يربط الله على قلوب أسرة الفقيدة ويجعل هذا المصاب في ميزان حسناتهم.

الجنازة في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازة زوجة الشحات مبروك اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن كانت تتلقى العلاج في مستشفى بمنطقة العجوزة بالقاهرة قبل وفاتها.