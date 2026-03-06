مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

"بعد هدفه أمام المقاولون".. تريزيجيه يسجل رقما تاريخيا في مسيرته بكرة القدم

كتب : يوسف محمد

04:11 م 06/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إصابة محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 7 صورة
    تريزيجيه (1)
  • عرض 7 صورة
    تريزيجيه (6)
  • عرض 7 صورة
    تريزيجيه (5)
  • عرض 7 صورة
    تريزيجيه (3)
  • عرض 7 صورة
    تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية لكأس الأمم الأفريقية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التألق رفقة المارد الأحمر، بعدما نجح في تسجيل هدف في فوز فريقه أمس على حساب المقاولون.

ونجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل هدف في فوز المارد الأحمر أمس الخميس، على حساب المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.

رقم تاريخي لتريزيجيه في مشواره بكرة القدم مع الأندية

وبهدف تريزيجيه أمس الخميس في مرمى المقاولون العرب، تمكن من رفع عدد أهدافه في مسيرته بكرة القدم مع مختلف الأندية، إلى 100 هدف مع الأندية.

أهداف تريزيجيه مع مختلف الأندية

الأهلي، 22 هدفا، 127 مباراة

طرابزون سبور التركي، 25 هدفا، 76 مباراة

قاسم باشا، 25 هدفا، 71 مباراة

أستون فيلا، 9 أهداف، 64

موسكرون البلجيكي، 7 أهداف، 28 مباراة

الريان القطري، 6 أهداف، 32 مباراة

باشاك شهير، 6 أهداف 13 مباراة

ويذكر أن محمود تريزيجيه، يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 8 أهداف، بفارق هدف عن الثنائي ناصر ماهر وعدي الدباغ، حيث يمتلك كلا منهما 7 أهداف فقط بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

بعد تهديدهن ووصفهن بـ"الخائنات".. لاعبات منتخب إيران يؤدين النشيد الوطني

رسالة غامضة من لاعب المقاولون العرب بعد فوز الأهلي (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي والمقاولون العرب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لتلبية احتياجات المواطنين.. مد الأوكازيون الشتوي لـ 21 مارس
أخبار مصر

لتلبية احتياجات المواطنين.. مد الأوكازيون الشتوي لـ 21 مارس
إمام المسجد النبوي يحذّر من تضييع العشر الأواخر: الانشغال بالهواتف في مواضع
جنة الصائم

إمام المسجد النبوي يحذّر من تضييع العشر الأواخر: الانشغال بالهواتف في مواضع
تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين
رياضة عربية وعالمية

تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
سفرة رمضان

بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
الذهب يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ أكثر من شهر وسط قوة الدولار
اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ أكثر من شهر وسط قوة الدولار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان