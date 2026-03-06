واصل محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التألق رفقة المارد الأحمر، بعدما نجح في تسجيل هدف في فوز فريقه أمس على حساب المقاولون.

ونجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل هدف في فوز المارد الأحمر أمس الخميس، على حساب المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.

رقم تاريخي لتريزيجيه في مشواره بكرة القدم مع الأندية

وبهدف تريزيجيه أمس الخميس في مرمى المقاولون العرب، تمكن من رفع عدد أهدافه في مسيرته بكرة القدم مع مختلف الأندية، إلى 100 هدف مع الأندية.

أهداف تريزيجيه مع مختلف الأندية

الأهلي، 22 هدفا، 127 مباراة

طرابزون سبور التركي، 25 هدفا، 76 مباراة

قاسم باشا، 25 هدفا، 71 مباراة

أستون فيلا، 9 أهداف، 64

موسكرون البلجيكي، 7 أهداف، 28 مباراة

الريان القطري، 6 أهداف، 32 مباراة

باشاك شهير، 6 أهداف 13 مباراة

ويذكر أن محمود تريزيجيه، يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 8 أهداف، بفارق هدف عن الثنائي ناصر ماهر وعدي الدباغ، حيث يمتلك كلا منهما 7 أهداف فقط بالبطولة.

