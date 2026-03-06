"بعد هدفه أمام المقاولون".. تريزيجيه يسجل رقما تاريخيا في مسيرته بكرة القدم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره الاتحاد السكندري اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

وتعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، من أبرز المباريات التي تنتظرها جماهير الكرة المصرية، حيث تواجها الفريقين معا في 112 مباراة سابقة.

وخلال 112 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 77 مباراة بمختلف البطولات، تلقى الهزيمة في 10 مباريات وحضر التعادل بين الفريقين في 25 مباراة.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في مرمى زعيم الثغر 190 هدفا، فيما تلقت شباكهم 62 هدفا فقط.

ويحتل جمال عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 8 أهداف ويليه الثنائي أيمن يونس وعبد الحليم علي برصيد 6 أهداف لكلا منهما.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويدخل الزمالك مباراة اليوم، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم 2025-2026، برصيد 40 نقطة جمعهم من 18 مباراة بمختلف البطولات.

وفي المقابل يحتل فريق الاتحاد السكندري، المركز الـ14 بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

