حرص إسلام فتحي مدرب فريق المقاولون العرب، على تقديم اعتذار رسمي للنادي الأهلي وجماهيره، عما بدر منه في مباراة أمس أمام المارد الأحمر بالدوري المصري.

وشهدت مباراة المارد الأحمر والمقاولون العرب أمس، العديد من الأحداث المثيرة للجدل ولعل أبرزها، المشادات التي حدثت بين إسلام فتحي مدرب المقاولون وجماهير الأهلي خلال المباراة.

اعتذار إسلام فتحي للأهلي وجماهيره

وقال فتحي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمقاولون: "كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها، كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وأضاف: "ليس من طبيعتي الإساءة لأي جماهير وأحترم جميع الأندية في الدوري، وما حدث في مباراة الأهلي لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وتفاعل عصبي مع بعض الكرات والقرارات التحكيمية، لكن دون قصد إساءة مني للنادي الأهلي الكبير أو جماهيره العظيمة".

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وكان المارد الأحمر تمكن من تحقيق فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.

