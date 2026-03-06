مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

"نرفزة ملعب".. مدرب المقاولون العرب يعتذر للنادي الأهلي

كتب : يوسف محمد

06:00 م 06/03/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الم
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (5) (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (1)
  • عرض 11 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص إسلام فتحي مدرب فريق المقاولون العرب، على تقديم اعتذار رسمي للنادي الأهلي وجماهيره، عما بدر منه في مباراة أمس أمام المارد الأحمر بالدوري المصري.

وشهدت مباراة المارد الأحمر والمقاولون العرب أمس، العديد من الأحداث المثيرة للجدل ولعل أبرزها، المشادات التي حدثت بين إسلام فتحي مدرب المقاولون وجماهير الأهلي خلال المباراة.

اعتذار إسلام فتحي للأهلي وجماهيره

وقال فتحي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمقاولون: "كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها، كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وأضاف: "ليس من طبيعتي الإساءة لأي جماهير وأحترم جميع الأندية في الدوري، وما حدث في مباراة الأهلي لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وتفاعل عصبي مع بعض الكرات والقرارات التحكيمية، لكن دون قصد إساءة مني للنادي الأهلي الكبير أو جماهيره العظيمة".

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وكان المارد الأحمر تمكن من تحقيق فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي والمقاولون العرب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها العقاب الذهبي والحرباء المصرية.. حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الإتجار
أخبار مصر

بينها العقاب الذهبي والحرباء المصرية.. حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الإتجار
مأساة عائلية في الشرقية.. شاب يقتل شقيقه ويُلقي برضيعه من الطابق العلوي
أخبار المحافظات

مأساة عائلية في الشرقية.. شاب يقتل شقيقه ويُلقي برضيعه من الطابق العلوي
"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
سفرة رمضان

بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
إمام المسجد النبوي يحذّر من تضييع العشر الأواخر: الانشغال بالهواتف في مواضع
جنة الصائم

إمام المسجد النبوي يحذّر من تضييع العشر الأواخر: الانشغال بالهواتف في مواضع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان