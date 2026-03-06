بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع بزشكيان

أفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، حيث عبر عن تعازيه في مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وأفراد من أسرته، بالإضافة إلى الضحايا المدنيين نتيجة الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وشدد بوتين على موقف روسيا المبدئي بضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة السريعة إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي.

وأشار بوتين إلى أنه يجري اتصالات مستمرة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق الإقليمي.

من جانبه، أعرب بزشكيان عن امتنانه لتضامن روسيا مع الشعب الإيراني في الدفاع عن سيادته واستقلاله، وقدم عرضًا مفصلا عن مستجدات المرحلة الحالية للنزاع.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق بين بوتين وبزشكيان على استمرار التواصل بين الجانبين الروسي والإيراني عبر قنوات مختلفة لضمان متابعة التطورات والتنسيق المشترك.