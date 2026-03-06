مباريات الأمس
إعلان

قبل لقاء الزمالك والاتحاد.. اشتعال صراع قمة الدوري المصري

كتب : هند عواد

12:25 م 06/03/2026
اشتعل صراع قمة الدوري المصري، بعد فوز الأهلي وبيراميدز في ختام المرحلة الأولى من المسابقة، إلا أن الزمالك ما زال يحتفظ بالصدارة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب، بنتيجة 3-1، كما تخطى بيراميدز حرس الحدود، بنفس النتيجة، ليتساوى الفريقين في عدد النقاط.

وارتفع رصيد الأهلي وبيراميدز إلى النقطة رقم 40، ليتساوى الثنائي مع الزمالك المتصدر، الذي يواجه الاتحاد السكندري، مساء اليوم، في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- الزمالك - 40 نقطة

2- بيراميدز – 40 نقطة

3- الأهلي – 40 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة

5- المصري البورسعيدي – 29 نقطة

6- سموحة – 28 نقطة

7- وادي دجلة – 28 نقطة

8- البنك الأهلي – 26 نقطة

9- زد – 26 نقطة

10- بتروجيت – 25 نقطة

11- إنبي – 24 نقطة

12- الجونة – 24 نقطة

13- مودرن سبورت – 23 نقطة

14- الاتحاد السكندري – 20 نقطة

15- طلائع الجيش – 19 نقطة

16- غزل المحلة – 18 نقطة

17- المقاولون العرب – 18 نقطة

18- حرس الحدود – 17 نقطة

19- كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة

20- فاركو – 14 نقطة

21- الإسماعيلي – 11 نقطة

اقرأ أيضًا:

تغيران.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز

