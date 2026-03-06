إعلان

العراق يؤكد أنه لن يسمح باستخدام أراضيه "منطلقاً لمهاجمة دول الجوار"

كتب : وكالات

07:50 م 06/03/2026

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على العراق، وفقاً لبيان لمكتب رئيس الوزراء.

وذكر البيان أن الاتصال "تناول آخر المستجدات الأمنية الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة وتداعياتها على العراق".

وأكد الجانبان خلال الاتصال "رفض الاعتداءات التي تستهدف عدداً من المدن العراقية، بما فيها مدن في إقليم كردستان"، مشددين على "عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لمهاجمة دول الجوار".

كما شددا على دعم الخطوات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب البيان.

