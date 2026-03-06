شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية بعد أن أقدمت أم على قتل طفلتها الرضيعة حرقًا بقرية المناجاة الكبرى التابعة لمركز الحسينية، ما أثار صدمة وغضب السكان المحليين.

العثور على الجثة

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالعثور على جثة طفلة رضيعة متفحمة إثر اندلاع حريق في كمية من القمامة أمام أحد المنازل بالقرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز الحسينية إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحريات تكشف مفاجأة صادمة

كشفت التحريات أن الجثة تعود لطفلة تُدعى "نورهان" تبلغ من العمر أربعة أشهر.

وتوصلت التحقيقات إلى أن والدة الطفلة، شيرين ع.ع.ع (31 عامًا، ربة منزل)، هي المتهمة الرئيسية، إذ أشعلت النار في كومة القمامة ثم ألقت الطفلة داخلها، ما أدى إلى تفحّم جثتها.

القبض على الأم والتحقيق معها

تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمة بعد تقنين الإجراءات، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 978 إداري مركز الحسينية لسنة 2026، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

خلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها كانت ترى طفلتها في هيئة فأر، ما دفعها لإشعال النار فيها. كما أفاد والدها بأن المتهمة تعاني من اضطرابات نفسية وتتلقى العلاج منذ فترة، وأن حالتها العقلية لم تكن مستقرة.

قرارات النيابة

قررت النيابة العامة التحفظ على المتهمة، وإجراء تشريح لجثمان الطفلة لتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد انتهاء الإجراءات الطبية والقانونية.

كما أجرت معاينة تصويرية لمكان الحادث واستدعت شهود الجيران للإدلاء بأقوالهم حول ملابسات الواقعة.

إيداع الأم مستشفى نفسي

خلال عرض المتهمة على قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية، تقرر إيداعها 45 يومًا بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية الحكومية، لملاحظة حالتها وإعداد تقرير طبي شامل حول صحتها العقلية.