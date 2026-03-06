تغييران.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

يجري معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغييرين على تشكيلته لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

يدفع معتمد جمال بمهدي سليمان في حراسة المرمى بدلا من محمد صبحي، وشيكو بانزا بدلا من محمد السيد.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد إبرهيم

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا - ناصر منسي – خوان بيزيرا

