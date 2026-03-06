إعلان

إصابة 6 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:52 م 06/03/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

أصيب 6 أطفال، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمدخل قرية عبد الرقيب، التابعة لمركز غرب النوبارية، بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة وجروح وكدمات في أنحاء الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، عند مدخل قرية عبد الرقيب، بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 6 أطفال جراء الحادث، وهم: عبد الله جمعة عبدالله، 12 عام، سحجات متفرقة بالجسم، مالك جمعة عبدالله، 10 أعوام، سحجات متفرقة بالجسم، محمد مرضي ناصف، 8 أعوام، سحجات متفرقة بالجسم، محمد سالم محمد، 9 أعوام، سحجات متفرقة بالجسم، إياد مرضي النجار، 13 عام، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة، عمر مسعود ناصر، 10 أعوام، نزيف بالمخ وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

