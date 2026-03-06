أدلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين، اليوم الجمعة، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمقر نادي المهندسين بمنطقة "سابا باشا" شرقي الإسكندرية، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.

إشادة بتنظيم العملية الانتخابية في "سابا باشا"

وثمّن قنصوة دور اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، مشيدًا بالتنظيم وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء عملية التصويت بسهولة ويسر، بما ساهم في خروج المشهد بصورة منظمة دون زحام أو معوقات.

كما وجه الوزير التهنئة لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية بعد فوزه في انتخابات النقابة الفرعية، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة المهندسين بالمحافظة.

تفاصيل المنافسة على منصب النقيب العام والمقاعد

وتشهد الانتخابات منافسة قوية على منصب النقيب العام بين 16 مرشحًا، إلى جانب التنافس على 11 مقعدًا بمجلس النقابة.

وتتوزع المقاعد بين شعب الكهرباء والميكانيكا والمدني والعمارة بواقع عضوين لكل شعبة، بالإضافة إلى عضوًا واحدًا لكل من شعب الغزل والنسيج، والبترول، والكيمياء، حيث يخوض السباق 30 مرشحًا للشعب الكبرى و6 للشعب الصغرى.

32 لجنة لاستقبال 130 ألف مهندس بالإسكندرية

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات النقابة بالإسكندرية نحو 130 ألف مهندس، حيث تم توزيعهم على 32 لجنة انتخابية لتسهيل عملية الاقتراع.

وتأتي هذه الخطوة لضمان مشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية في اختيار ممثليهم للنقابة العامة والشعب المختلفة.