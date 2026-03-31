أدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تصرفات جماهير إسبانيا اليوم خلال مواجهة مصر الودية، التي جمعت بينهما على ملعب "أر سي دي إي".

وكانت الجماهير الإسبانية أثارت جدلا واسعا في مباراة اليوم، بعدما رددت هتافات عنصرية ضد المسلمين، خلال الشوط الأول من عمر المباراة.

بيان الإتحاد الإسباني

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا رسميا عقب المباراة مباشرة، أكد خلاله رفضه التام لكل أشكال التمييز والعنصرية داخل أرضية الملعب.

وأشار الاتحاد في بيانه أنه عقب هتافات جماهيره، وجه بإذاعة رسائل داخل مكبرات الاستاد تساعد على نبذ التعصب والابتعاد عن أي تصرف عنصري.

تصرف عنصري من جماهير منتخب مصر

وبحلول الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، رفعت جماهير إسبانيا مجموعة من اللافتات ورددت هتافات مسيئة وعنصرية.

وهذا لم يكن التصرف المثير الوحيد للجماهير الإسبانية خلال المباراة، حيث مع بداية عزف النشيد الوطني لمنتخب مصر، قامت الجماهير الإسبانية بصيحات استهجان، مما أثار غضب الجماهير المصرية أيضًا.

نتائج منتخب مصر الودية في معسكر مارس

وخاض المنتخب الوطني مباراتين وديتين خلال معسكر مارس الجاري، أمام كلا من السعودية وإسبانيا على الترتيب.

وحقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا على حساب السعودية في المباراة الودية الأولى، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام إسبانيا.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب البرازيل، يوم 7 يونيو المقبل، في المباراة الودية الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 من شهر يوليو من العام ذاته.

