تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

1 1
20:45

إيطاليا

"الفراعنة الأخطر".. ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا الودية

كتب : يوسف محمد

10:07 م 31/03/2026 تعديل في 10:07 م
حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة الشوط الأول، من المباراة الودية التي تجمع بين منتخبي مصر وإسبانيا، على ملعب "أر سي دي إي".

وقدم منتخب مصر مستوى مميزة أمام المصنف الأول عالميا منتخب إسبانيا، ونجح في صناعة العديد من الفرص الخطرة على مرمى المنتخب الإسباني.

ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا

وهدد النجم الإسباني لامين يامال مرمى الفراعنة مع بداية الشوط الأول، حيث قام بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، لكنها مرت خارج مرمى الفراعنة.

وجاء الرد سريعا للمنتخب الوطني، حيث قام محمد هاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها ديفيد رايا حارس مرمى إسبانيا.

وفي الدقيقة 10، تعرض ياسر إبراهيم لإصابة قوية بعد تدخل مع حارس المرمى مصطفى شوبير، لتتوقف المباراة ويدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب قبل أن يعود بعد دقائق قليلة.

وبحلول الدقيقة 29، جاءت أخطر كرات الشوط الأول، بعدما حصل عمر مرموش نجم منتخب مصر على الكرة، من على حدود منطقة جزاء إسبانيا وسدد كرة قوية، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 41، فرصة هدف خطيرة لصالح المنتخب الإسباني، بعد عرضية خطيرة من لاعب إسبانيا ولكن أبعدها حمدي فتحي مدافع منتخب مصر ببراعة.

نتيجة المباراة الماضية بين مصر والسعودية

وتعد مباراة اليوم هى المباراة الأخيرة التي يخوضها الفراعنة، في معسكر مارس الجاري، بعدما حقق الفوز في المباراة الودية الماضية أمام السعودية.

وكان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره السعودي، يوم 27 مارس الجاري، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين بجدة.

