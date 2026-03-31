وصول لاعبي منتخب مصر إلى ستاد "أر سي دي إي" لمواجهة إسبانيا

"الفراعنة الأخطر".. ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا الودية

يلاقي منتخب مصر الأول اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري نظيره منتخب إسبانيا، في إطار المباراة الودية التي تجمع بين المنتخبين اليوم في إسبانيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أر سي دي إي" بإسبانيا، في ختام المباريات الودية للفراعنة خلال معسكر مارس الجاري.

تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: مهند لاشين، إمام عاشور ومروان عطية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى وعمر مرموش

تشكيل منتخب إسبانيا أمام مصر:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: أليكس جريمالدو، كريستيان موسكيرا، دين هويسن وبيدرو بورو

خط الوسط: كارلوس سولير، بابلو فورناليس وداني أولمو

خط الهجوم: أندير بارينتشيا، فيران توريس ولامين يامال

أبرز أحداث مباراة مصر وإسبانيا:

الدقيقة 1: بدايةالمباراة

الدقيقة 2: تسديدة من لامين يامال تمر خارج مرمى منتخب مصر

الدقيقة 3: تسديدة من محمد تصل في يد حارس مرمى منتخب إسبانيا

الدقيقة 10: عرضية من لاعب منتخب إسبانيا يبعدها ياسر إبراهيم مدافع مصر

الدقيقة 11: توقف المباراة لعلاج ياسر إبراهيم لاعب المنتخب

الدقيقة 21: عرضية من داني أولمو لاعب إسبانيا، يبعدها مهند لاشين لاعب منتخب مصر

الدقيقة 28: تسديدة قوية من عمر مرموش ولكنها تصطدم بالعارضة

الدقيقة 32: عرضية من لاعب منتخب إسبانيا تصل سهلة في يد مصطفى شوبير

الدقيقة 39: تسديدة من زيزو تخرج أعلى مرمى إسبانيا

الدقيقة 45: دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: تسديدة من فيران توريس يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 50: تسديدة من تريزيجيه تخرج أعلى مرمى منتخب إسبانيا

الدقيقة 52: مصطفى شوبير يحرم إسبانيا من تسجيل الأول بعد تصديه لإنفراد تام

الدقيقة 54: شوبي يواصل التألق ويتصدى لفرصة خطيرة لإسبانيا

الدقيقة 57: تسدية من بيدري لاعب إسبانيا يتصدى لها مصطفى شوبير ببراعة