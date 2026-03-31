تحدث حسن شحاته المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن مباراة الفراعنة أمام منتخب إسبانيا في المباراة الودية استعداداً لكأس العالم .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب إسبانيا اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، في المباراة الودية قبل انطلاق كأس العالم 2026.



وقال حسن شحاتة، خلال تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "مباراتنا ضد إسبانيا ستكون صعبة للغاية، لأن إسبانيا فريق بطل ويحب الاستحواذ على الكرة ودائما يبادر بالهجوم".



وأضاف شحاتة "علينا إظهار شخصية قوية، إذا لعب المنتخب المصري بعزيمة وشجاعة، فبإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية، حتى وإن كانت المباراة خارج أرضنا".



وأكد شحاتة، أن منتخب إسبانيا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، وهي مثال يحتذى به في الأداء الجيد، لكننا سنشارك في كأس العالم دون أي شعور بالنقص، ونهدف للفوز بمباراتين على الأقل في دور المجموعات، ولا نستبعد الفوز على بلجيكا، التي سبق أن هزمناها عدة مرات.



نتيجة منتخب مصر والسعودية

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب السعودية برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين قبل انطلاق كأس العالم.