حقق بيراميدز فوزا كبيرا على فريق ليفلز بنتيجة 9-0، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب 30 يونيو، ضمن استعدادات الفريقين للمواجهات الرسمية المقبلة.

أهداف مباراة بيراميدز وليفلز

وسيطر الفريق السماوي على اللقاء منذ بدايته، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، سجلها ناصر ماهر ومصطفى زيكو الذي أحرز هدفين.

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز تفوقه وأضاف ستة أهداف أخرى عن طريق كريم حافظ، مصطفى فتحي، دودو الجباس، يوسف أوباما (هدفين)، ومحمد حمدي إبراهيم، ليؤكد تفوقه الكبير في المباراة.

وشهد اللقاء اعتماد الجهاز الفني لبيراميدز على تشكيلين مختلفين في شوطي المباراة، بهدف منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين وتجهيزهم للمباريات القادمة.