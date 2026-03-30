يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مباراة ودية مرتقبة أمام إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج التحضيرات الأخير لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن ينظم حسام حسن مؤتمرًا صحافيًا اليوم الإثنين عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في حضور قائد المنتخب محمود تريزيجيه، للحديث عن الاستعدادات وآخر المستجدات قبل مواجهة إسبانيا غدًا.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

وتقام مباراة مصر وإسبانيا، في تمام الساعة 9 مساء غد الثلاثاء، بمدينة برشلونة على ملعب إسبانيول، في ختام أجندة الفراعنة خلال التوقف الدولي الشهر مارس الجاري.