بحضور تريزيجيه.. مؤتمر صحفي لحسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

كتب : محمد خيري

02:55 م 30/03/2026 تعديل في 03:15 م

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مباراة ودية مرتقبة أمام إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج التحضيرات الأخير لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن ينظم حسام حسن مؤتمرًا صحافيًا اليوم الإثنين عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في حضور قائد المنتخب محمود تريزيجيه، للحديث عن الاستعدادات وآخر المستجدات قبل مواجهة إسبانيا غدًا.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

وتقام مباراة مصر وإسبانيا، في تمام الساعة 9 مساء غد الثلاثاء، بمدينة برشلونة على ملعب إسبانيول، في ختام أجندة الفراعنة خلال التوقف الدولي الشهر مارس الجاري.

حسام حسن منتخب مصر تريزيجيه منتخب إسبانيا

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026

"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها
إيران تفرض قواعد اشتباك جديدة في مواجهة إسرائيل

سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها
