كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

إعلان

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب

كتب : محمد عبد السلام

12:37 ص 30/03/2026

أحمد قندوسي

أوضح نصر يحيى، وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي، أن اللاعب لا يمانع فكرة اللعب لنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، في حال تم حل أزمة إيقاف القيد.

تصريحات وكيل أعمال القندوسي

وخلال تصريحاته لبرنامج "الكلاسيكو" مع سهام صالح، أكد يحيى أن النادي لم يعقد أي محادثات رسمية مع مسؤولي الزمالك أو جون إدوارد حتى الآن.

وأضاف: أن هناك إمكانية لعودة اللاعب إلى الدوري المصري والانضمام للزمالك إذا رغب النادي في ذلك، مشيرا إلى أن اللاعب يسعى للانضمام إلى نادي جماهيري كبير قادر على توفير راتبه.

كما شدد على أن اللاعب قد أجرى جلسات مع ناديين آخرين، وأنه لاعب مميز، وأن رحيله عن الأهلي تم بشكل سلس دون أي مشكلات، محافظا على شعبيته بين الجماهير.

بدأ أحمد قندوسي مسيرته بعد الأهلي بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023، ثم خطا خطوة جديدة بانضمامه إلى أحد أندية الدوري السويسري في يناير 2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد قندوسي الزمالك الدوري المصري الأهلي

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
شئون عربية و دولية

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
الموضة

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
نجاح خطة الترشيد.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي تأثير غلق المحال على الاستهلاك
أخبار مصر

نجاح خطة الترشيد.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي تأثير غلق المحال على الاستهلاك
عودة محتملة.. وكيل وسام أبو علي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب
رياضة عربية وعالمية

عودة محتملة.. وكيل وسام أبو علي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب
أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري
زووم

أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري

إعلان

إعلان

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء