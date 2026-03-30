أوضح نصر يحيى، وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي، أن اللاعب لا يمانع فكرة اللعب لنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، في حال تم حل أزمة إيقاف القيد.

تصريحات وكيل أعمال القندوسي

وخلال تصريحاته لبرنامج "الكلاسيكو" مع سهام صالح، أكد يحيى أن النادي لم يعقد أي محادثات رسمية مع مسؤولي الزمالك أو جون إدوارد حتى الآن.

وأضاف: أن هناك إمكانية لعودة اللاعب إلى الدوري المصري والانضمام للزمالك إذا رغب النادي في ذلك، مشيرا إلى أن اللاعب يسعى للانضمام إلى نادي جماهيري كبير قادر على توفير راتبه.

كما شدد على أن اللاعب قد أجرى جلسات مع ناديين آخرين، وأنه لاعب مميز، وأن رحيله عن الأهلي تم بشكل سلس دون أي مشكلات، محافظا على شعبيته بين الجماهير.

بدأ أحمد قندوسي مسيرته بعد الأهلي بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023، ثم خطا خطوة جديدة بانضمامه إلى أحد أندية الدوري السويسري في يناير 2025.