"القابضة للكهرباء" تعتمد نظام العمل عن بُعد يوم الأحد -تفاصيل

كتب : محمد صلاح

02:43 م 04/04/2026

المهندس جابر الدسوقي

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وضمان سلامة الموظفين، تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

يشمل نظام العمل عن بُعد العاملين في القطاعات الإدارية التي لا يؤثر غيابهم على سير العمليات التشغيلية
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة تهدف إلى تنظيم العمل بشكل يضمن استمرارية التشغيل دون التأثير على الأداء؛ حيث يشمل نظام العمل عن بُعد العاملين في القطاعات الإدارية التي لا يؤثر غيابهم على سير العمليات التشغيلية.

واستثنت الشركة الفئات العاملة في المواقع الحيوية؛ مثل محطات التوليد، ومراكز وغرف التحكم، وشبكات النقل والتوزيع، وفرق الطوارئ والصيانة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع.

وأكدت الشركة مجموعة من الضوابط التنفيذية التي تشمل إغلاق المقرات الإدارية غير الحيوية يوم الأحد، مع استمرار العمل بالمواقع التشغيلية وَفق النظام المعتاد.

ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المقرات الإدارية

وحددت الشركة ضرورة حضور العاملين فقط في الحالات الضرورية وبموافقة السلطة المختصة، مع ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المقرات الإدارية من خلال فصل الأجهزة والإضاءة غير المستخدمة.

وشددت الشركة على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التشغيل، مع منح السلطة المختصة الحق في استدعاء أي من العاملين أو القطاعات المطبقة عليها نظام العمل عن بُعد في حال اقتضاء مصلحة العمل أو وجود حالات طارئة قد تؤثر على جودة الأداء.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على تطبيق أفضل المعايير التنظيمية لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة، مع متابعة مستمرة من قبل القطاعات المختصة لضمان تنفيذ التعليمات بدقة.

اقرأ أيضًا:
8 جهات قطاع خاص ينطبق عليها قرار العمل عن بعد يوم الأحد.. فيديو

انفراد| زيادة أسعار شريحة واحدة للكهرباء المنزلي والتطبيق بدأ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق