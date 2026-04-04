أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وضمان سلامة الموظفين، تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة تهدف إلى تنظيم العمل بشكل يضمن استمرارية التشغيل دون التأثير على الأداء؛ حيث يشمل نظام العمل عن بُعد العاملين في القطاعات الإدارية التي لا يؤثر غيابهم على سير العمليات التشغيلية.

واستثنت الشركة الفئات العاملة في المواقع الحيوية؛ مثل محطات التوليد، ومراكز وغرف التحكم، وشبكات النقل والتوزيع، وفرق الطوارئ والصيانة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع.

وأكدت الشركة مجموعة من الضوابط التنفيذية التي تشمل إغلاق المقرات الإدارية غير الحيوية يوم الأحد، مع استمرار العمل بالمواقع التشغيلية وَفق النظام المعتاد.

وحددت الشركة ضرورة حضور العاملين فقط في الحالات الضرورية وبموافقة السلطة المختصة، مع ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المقرات الإدارية من خلال فصل الأجهزة والإضاءة غير المستخدمة.

وشددت الشركة على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التشغيل، مع منح السلطة المختصة الحق في استدعاء أي من العاملين أو القطاعات المطبقة عليها نظام العمل عن بُعد في حال اقتضاء مصلحة العمل أو وجود حالات طارئة قد تؤثر على جودة الأداء.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على تطبيق أفضل المعايير التنظيمية لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة، مع متابعة مستمرة من قبل القطاعات المختصة لضمان تنفيذ التعليمات بدقة.

