أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تكليف المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، يوم 10 أبريل المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

وجاء قرار تكليف هشام نصر خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، في إطار الترتيبات الخاصة بالرحلة المرتقبة، وتوفير كافة سبل الدعم للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

الزمالك يستعد لمواجهة المصري في الدوري

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم 5 أبريل المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.