كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن كواليس جديدة تتعلق باكتشاف اللاعب هيثم حسن، إلى جانب استعدادات المنتخب الوطني للمواجهة المرتقبة أمام إسبانيا.

وأكد أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “ستاد المحور”، أن لاعبي منتخب مصر يدخلون المباراة بحالة كبيرة من التركيز والحماس، مشددًا على إدراكهم التام لأهمية اللقاء وحرصهم على تحقيق نتيجة إيجابية تليق باسم الكرة المصرية، في ظل الاستعدادات الجادة للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وفي سياق متصل، تطرق عضو اتحاد الكرة للحديث عن هيثم حسن، موضحًا أن اللاعب يواجه بعض الصعوبات في التحدث باللغة العربية، إلا أنه يندمج بشكل جيد داخل صفوف المنتخب، ويحظى بدعم واضح من زملائه والجهاز الفني.

كواليس اكتشاف هيثم حسن

وكشف أبو زهرة أن اكتشاف اللاعب جاء من خلال لجنة متخصصة برئاسة هاني أبو ريدة، والتي تولت مهمة متابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية حول العالم، لاختيار العناصر المميزة وضمها لصفوف المنتخب الوطني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود اتحاد الكرة في البحث عن المواهب المصرية بالخارج، بهدف تدعيم المنتخب وتعزيز قدراته خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج على الساحة الدولية.