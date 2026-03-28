خلال اجتماع اليوم.. تعرف علي أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

كتب : محمد عبد السلام

10:57 م 28/03/2026 تعديل في 11:14 م

لاعبي نادي الزمالك

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا اليوم السبت برئاسة نائب الرئيس هشام نصر، وذلك في ظل غياب رئيس النادي حسين لبيب بسبب خضوعه مؤخرا لعملية جراحية.

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

ناقش المجلس خلال الاجتماع صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على أن يتم تنفيذ الصرف خلال الأسبوع الجاري، لدعم مسيرة الفريق في المنافسة على بطولتي الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

بحث المجلس سبل تنمية موارد النادي، ضمن خطة لتعزيز قدرات النادي المالية على المدى الطويل، بما يساهم في استمرارية الأداء القوي للفريق.

استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع الاستثماري المزمع إنشاؤه عند مدخل النادي من شارع جامعة الدول العربية، بما يشمل الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
رئيس برلمانية الوفد يشتكي لمدبولي من استجابة بعض الوزراء لطلبات النواب
مقاطعة وتراجع في اللحظات الأخيرة.. اجتماع مدبولي برؤساء الهيئات البرلمانية
أمير رمسيس عن إغلاق السينما 9 مساءً: ضرب لصناعة تترنح
ضياء رشوان: الحكومة اختارت "الأقل ضررًا".. وزيادة الطاقة لم تتجاوز 17%
رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب