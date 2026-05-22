تراجع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

05:08 م 22/05/2026 تعديل في 05:08 م

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 61.38 جنيه للشراء، بتراجع 46 قرشًا، و61.71 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

بنك مصر: 61.38 جنيه للشراء، بتراجع 47 قرشًا، و61.71 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.39 جنيه للشراء، بتراجع 45 قرشًا، و61.72 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.39 جنيه للشراء، بتراجع 53 قرشًا، و61.72 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.51 جنيه للشراء، بتراجع 36 قرشًا، و61.73 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

