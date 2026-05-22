إعلان

وزير الاتصالات يبحث مع شعبة الاقتصاد الرقمي دعم الشركات الناشئة

كتب : آية محمد

05:12 م 22/05/2026

المهندس رأفت هندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، برئاسة خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، وبحضور أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير بيئة ريادة الاعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية محليًا ودوليًا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم جهود تمكين المرأة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

كما شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في تنفيذ مشروع التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى توعية التجار والصناع بآليات التجارة الرقمية والتوسع في استخدام المنصات الافتراضية وتعزيز التبادل التجاري الإلكتروني الإقليمي.

ويأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومركز التجارة الدولية "ITC" تنفيذه بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وسبل تعظيم الاستفادة منه في دعم مجتمع الأعمال الرقمي والشركات التكنولوجية.

وأكد هندي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المعنية بقطاع التكنولوجيا.

وأضاف أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار الرقمي، وتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الرقمي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس رأفت هندي وزارة الاتصالات الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الرقمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تتجنب عسر الهضم خلال أيام العيد؟ نصائح بسيطة وفعّالة
نصائح طبية

كيف تتجنب عسر الهضم خلال أيام العيد؟ نصائح بسيطة وفعّالة
اغتصاب وإرهاب ونصب.. اتهامات تطارد سعد لمجرد وفضل وهالة صدقي بالمحاكم
زووم

اغتصاب وإرهاب ونصب.. اتهامات تطارد سعد لمجرد وفضل وهالة صدقي بالمحاكم
كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟
زووم

كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟

أسعار الذهب في أسبوع.. كيف تحرك عيار 21 محليا والأونصة عالميا؟
اقتصاد

أسعار الذهب في أسبوع.. كيف تحرك عيار 21 محليا والأونصة عالميا؟
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
اقتصاد

بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟