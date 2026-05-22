وزير الاتصالات يبحث مع شعبة الاقتصاد الرقمي دعم الشركات الناشئة

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع وفد من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، برئاسة خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، وبحضور أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير بيئة ريادة الاعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية محليًا ودوليًا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم جهود تمكين المرأة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

كما شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في تنفيذ مشروع التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى توعية التجار والصناع بآليات التجارة الرقمية والتوسع في استخدام المنصات الافتراضية وتعزيز التبادل التجاري الإلكتروني الإقليمي.

ويأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومركز التجارة الدولية "ITC" تنفيذه بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وسبل تعظيم الاستفادة منه في دعم مجتمع الأعمال الرقمي والشركات التكنولوجية.

وأكد هندي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المعنية بقطاع التكنولوجيا.

وأضاف أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار الرقمي، وتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الرقمي.