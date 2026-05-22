وثائق أمريكية تكشف رصد أجسام مجهولة فشلت المقاتلات في اعتراضها

كشفت وثائق أمريكية رُفعت عنها السرية عن حوادث متعددة رصد فيها الجيش الأمريكي أجسامًا جوية مجهولة، تضمنت أهدافًا قالت التقارير إنها أظهرت أنماط حركة وصفت بأنها غير متوافقة مع المبادئ المعروفة للديناميكا الهوائية.

وثائق جديدة تضم مئات الصفحات من التقارير

أصدرت منظمة "ديسكلوجر فاونديشن"، المعنية بالحصول على ملفات الأجسام الطائرة المجهولة من الجهات الأمريكية، دفعة جديدة من الوثائق السرية تضمنت أكثر من 300 صفحة من تقارير وكالة الأمن القومي الأمريكية، تناولت حوادث موثقة تتعلق برصد ظواهر جوية غير مفسرة من جانب الجيش الأمريكي.





وتشير إحدى الوثائق إلى أن العسكريين رصدوا جسمًا ذا شكل نجمي يصدر ضوءًا أبيض مائلًا إلى الزرقة، ويتحرك في الجو بصورة قالت التقارير إنها تتناقض مع مبادئ الديناميكا الهوائية المعروفة.

مطاردة جوية دون اعتراض الهدف

بحسب ما ورد في الوثائق، دفعت القوات العسكرية بـ13 مقاتلة حربية في محاولة لاعتراض الجسم المرصود، إلا أن المقاتلات لم تتمكن من اللحاق به.

كما تضمنت الوثائق حوادث أخرى مرتبطة برصد أجسام جوية غير مفسرة، من بينها هدف صامت يحمل ضوءين أصفرين وكان يحلق على ارتفاع منخفض، مع تسجيل تغييرات مفاجئة في مساره أثناء الحركة.





وفي واقعة أخرى، تحدثت التقارير عن رصد كرة مضيئة قال العسكريون إن مستوى سطوعها تجاوز سطوع الشمس.

تسجيلات سابقة نشرها البنتاجون

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد نشرت سابقًا مقطعًا مصورًا لجسم ثماني الشكل، جرى تداوله عبر الإنترنت تحت اسم "الكيروبيم"، في إشارة إلى الوصف الوارد في سفر حزقيال ضمن العهد القديم.

ووفق ما ذكرته السلطات الأمريكية في ذلك الوقت، فإن التسجيلات نُشرت لأغراض إعلامية عامة فقط، ولم تخضع لتحقيق أو تحليل رسمي شامل.