مواعيد مباريات بيراميدز الجديدة في مرحلة التتويج بالدوري المصري

كتب : محمد عبد السلام

07:11 م 24/03/2026 تعديل في 08:39 م

نادي بيراميدز

أجرت رابطة الأندية المصرية تعديلات على جدول مباريات مرحلة التتويج بالدوري، وذلك بعد وداع أندية الأهلي وبيراميدز والمصري للمسابقات القارية. ومن المنتظر أن تبدأ منافسات المرحلة الحاسمة يوم 6 أبريل، على أن تختتم في 15 مايو.

وتتضمن التعديلات إمكانية تأجيل المباراة الأخيرة في حال نجاح الزمالك في بلوغ نهائي كأس الكونفدرالية، حيث سيخوض مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا في موعد لاحق.

مباريات بيراميدز بعد تعديل الجدول

في هذا السياق، يواصل بيراميدز سعيه للمنافسة على لقبي الدوري وكأس مصر، عقب خروجه من دوري أبطال إفريقيا، مع جدول مزدحم بالمواجهات الحاسمة.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز كالتالي:

إنبي ضد بيراميدز - الجمعة 3 أبريل - كأس مصر.

بيراميدز ضد المصري - السبت 11 أبريل - الدوري المصري.

الزمالك ضد بيراميدز - الخميس 23 أبريل - الدوري المصري.

بيراميدز ضد الأهلي - الإثنين 27 أبريل - الدوري المصري.

بيراميدز ضد إنبي - الجمعة 1 مايو - الدوري المصري.

سيراميكا ضد بيراميدز - الثلاثاء 5 مايو - الدوري المصري.

الأحد 10 مايو - نهائي كأس مصر حال تأهل بيراميدز.

بيراميدز ضد سموحة - الجمعة 15 مايو - الدوري المصري.

فيديو قد يعجبك



كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
رياضة عربية وعالمية

كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
علاقات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في مرحلة التتويج بالدوري المصري
رياضة محلية

مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في مرحلة التتويج بالدوري المصري
عاجل.. محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول
رياضة عربية وعالمية

عاجل.. محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول
بعد تصريحات ترامب.. ما مصير الذهب الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

بعد تصريحات ترامب.. ما مصير الذهب الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)