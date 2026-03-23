نشر محمود الونش مدافع نادي الزمالك الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بحارس نادي الزمالك محمد صبحي موجهه له رسالة عقب طرده في مباراة أمس أمام أوتوهو.

رسالة الونش لمحمد صبحي

وعلق الونش على الصورة قائلا: "ممكن الكلام اللي حابب اقولوا مش هيعجب ناس كتير وعندكم حق بالمناسبة".

وأوضح: "صبحي غلط وخصوصا لو الغلط في شوية من الاستهتار وأنا وقعت في نفس الغلط في ماتش وادي دجلة، بس الحمد لله رب العالمين بسبب اللعيبة الرجالة والجمهور العظيم عدينا الموقف الصعب ده".

وواصل: "لازم مننساش إن صبحي من أسباب أننا أقوى خط دفاع في الدوري لحد الآن وعواد والمهدي والشناوي".

وأتم الونش رسالته: "بما إننا بدأنا مع بعض من جهاز فني ولعيبة وطاقم طبي وإداري وجمهور كبير في ظهرنا، لازم الوقت الصعب نقق جمب بعض لأن الصعب لسه جاي، وبلمتنا جميعا بإذن الله هنعدي الصعب كله وهنفرح كلنا مع بعض بأمر الله وتعبنا.. شكراً".

قد تلقى محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك بطاقة حمراء بسبب تعديه بالمرفق على لاعب أوتوهو، خلال مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الزمالك وأوتوهو

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المربع الذهبي بعد الفوز على نظيره أوتوهو بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

من المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.