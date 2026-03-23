يواصل مسؤولي النادي الأهلي تحركاتهم في الساعات الماضية، لإجراء بعض التغييرات الفنية والإدارية في قطاعات كرة القدم.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن عن إجراء تغييرات في الأجهزة الفنية والإدارية بكافة قطاعات كرة القدم في الفترة المقبلة عقب الخروج الإفريقي من دوري الأبطال.

عصام سراج الأقرب لتولي ملف التعاقدات بالأهلى

كشف مصدر مطلع لمصراوي، أن المسئولين في الأهلي ابلغوا عصام سراج باهتمام النادي باعادته لادارة ملف التعاقدات في الأهلي الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن حتى هذه اللحظات لم يحدث أي تواصل رسمي معه حتى الآن ولكنه يظل أحد الأسماء المطروحة بقوة.

وأوضح المصدر: "عصام سراج لا يمانع العودة للأهلى ويرحب بتولي ملف التعاقدات من جديد وسيستاذن اتحاد الكرة إذا تمت المفاوضات معه بشكل رسمي الفترة المقبلة".

للمرة الأولي.. منتخب مصر يعلن انضمام المحترف هيثم حسن



صحيفة تكشف مفاجأة.. "كاس" تجمد قرار سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال



