إعلان

للمرة الأولي.. منتخب مصر يعلن انضمام المحترف هيثم حسن

كتب : محمد عبد الهادي

01:49 م 23/03/2026 تعديل في 02:26 م

هيثم حسن لاعب أوفييدو الإسباني

أعلن منتخب مصر اليوم الإثنين، انضمام لاعبه هيثم حسن، المحترف ضمن صفوف ريال أوفيدو بالدوري الإسباني.

وكان حسان حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن قائمة الفراعنة لمعسكر مارس منذ يومين، والتي شهدت التواجد الأول للاعب هيثم حسن بعد اختياره تمثيل الفراعنة.

هيثم حسن ينضم لمعسكر منتخب مصر

وصل صباح اليوم الاثنين هيثم حسن لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن .

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في مران منتخب مصر المقرر له الثامنة مساء اليوم بمركز المنتخبات الوطنية.

موعد مباراة مصر والسعودية

من المقرر أن يخوض منتخب مصر، مباراتين وديتين خلال معسكره الجاري الأولى أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري، والثانية أمام منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر نفسه.

هيثم حسن منتخب مصر ريال أوفييدو

إعلان

