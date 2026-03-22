مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

فاركو

جميع المباريات

إعلان

إهدار مال ولا إدارة رائعة؟.. الغندور يطلق تصريحات نارية بعد خروج الأهلي

كتب : محمد خيري

01:47 م 22/03/2026

خالد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار خالد الغندور جدلًا واسعًا بتصريحات نارية انتقد خلالها إدارة الأهلي، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة مفاجئة على ملعبه أمام الترجي التونسي بنتيجة (3-2)، ليودع البطولة بمجموع (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تصريحات خالد الغندور

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” منشورًا مطولًا، هاجم فيه حالة عدم الاستقرار داخل النادي قائلا: "كولر حصل على 11 بطولة بس خرف لازم يمشي، ييجي عماد ينجح لازم يمشي عشان مدرب مصري مش هيعرف يسيطر على النجوم، نجيب ريبيرو مدرب ضيع هيبة الأهلي لازم يمشي، نجيب توروب مدرب وحش ونتايج سيئة لازم يمشي، ونجيب كامويش مكان جراديشار عشان عقده كبير ومش جامد".

وأضاف: "وبالنسبة للإدارة واللاعبين والصفقات اللي مشيت واللي جه مكانها لاعبين اختيار الإدارة مش المدرب، وبالنسبة لغرفة الملابس، وبالنسبة للتفرقة في العقود بين اللاعبين، وبالنسبة لعدم سفر إمام ليانج أفريكانز ورجع لعب عادي بعد أسبوعين، وبالنسبة لزيزو الأهلي واللي جه بعد انسحاب الأهلي من أمام الزمالك وعقده اللي فيه كيد للزمالك واللي بوظ أوضة اللبس بسبب عقده الأعلى في تاريخ الأهلي".

وتابع: "وبالنسبة لرحيل رامي وبيع وسام أبو علي بعد ما أصر على الرحيل غصب، وأكرم توفيق وأليو ديانج بسبب المغالاة في العقود.. فعلاً يا راجل قول كلام غير ده.. هي كل الفلوس اللي بتترمي في الأرض دي عادي؟ أمال أشرف داري ورضا سليم وجراديشار وكولر اللي بتدفع لهم فلوسهم لغاية دلوقتي واللاعبين اللي جم عندك وما عملتش أي إضافة للفريق ده اسمه إيه؟ إهدار مال ولا إدارة رائعة؟".

واختتم تصريحاته: "وفين شركة الكورة؟ وفين سيد عبد الحفيظ المتحكم في كرة القدم في الأهلي؟ ولا كابتن الخطيب برضه هو اللي لسه بيدير رغم تعبه؟".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالصور- الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر
قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة