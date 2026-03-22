أثار خالد الغندور جدلًا واسعًا بتصريحات نارية انتقد خلالها إدارة الأهلي، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة مفاجئة على ملعبه أمام الترجي التونسي بنتيجة (3-2)، ليودع البطولة بمجموع (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تصريحات خالد الغندور

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” منشورًا مطولًا، هاجم فيه حالة عدم الاستقرار داخل النادي قائلا: "كولر حصل على 11 بطولة بس خرف لازم يمشي، ييجي عماد ينجح لازم يمشي عشان مدرب مصري مش هيعرف يسيطر على النجوم، نجيب ريبيرو مدرب ضيع هيبة الأهلي لازم يمشي، نجيب توروب مدرب وحش ونتايج سيئة لازم يمشي، ونجيب كامويش مكان جراديشار عشان عقده كبير ومش جامد".

وأضاف: "وبالنسبة للإدارة واللاعبين والصفقات اللي مشيت واللي جه مكانها لاعبين اختيار الإدارة مش المدرب، وبالنسبة لغرفة الملابس، وبالنسبة للتفرقة في العقود بين اللاعبين، وبالنسبة لعدم سفر إمام ليانج أفريكانز ورجع لعب عادي بعد أسبوعين، وبالنسبة لزيزو الأهلي واللي جه بعد انسحاب الأهلي من أمام الزمالك وعقده اللي فيه كيد للزمالك واللي بوظ أوضة اللبس بسبب عقده الأعلى في تاريخ الأهلي".

وتابع: "وبالنسبة لرحيل رامي وبيع وسام أبو علي بعد ما أصر على الرحيل غصب، وأكرم توفيق وأليو ديانج بسبب المغالاة في العقود.. فعلاً يا راجل قول كلام غير ده.. هي كل الفلوس اللي بتترمي في الأرض دي عادي؟ أمال أشرف داري ورضا سليم وجراديشار وكولر اللي بتدفع لهم فلوسهم لغاية دلوقتي واللاعبين اللي جم عندك وما عملتش أي إضافة للفريق ده اسمه إيه؟ إهدار مال ولا إدارة رائعة؟".

واختتم تصريحاته: "وفين شركة الكورة؟ وفين سيد عبد الحفيظ المتحكم في كرة القدم في الأهلي؟ ولا كابتن الخطيب برضه هو اللي لسه بيدير رغم تعبه؟".