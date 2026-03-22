موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من الترجي في دوري أبطال أفريقيا

شهدت الكرة المصرية أمس السبت الموافق 21 مارس الجاري، يوما صعبا بعد وداع الثلاثي الأهلي، وبيراميدز والمصري البورسعيدي، منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وودع الثنائي الأهلي وبيراميدز بطولة دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي، على يد كلا من الترجي والجيش الملكي على الترتيب، فيما ودع المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية على يد شباب بلوزداد الجزائري.

الأهلي والخروج من دوري أبطال أفريقيا

دخل الأهلي مباراة الترجي التونسي أمس السبت، وهدفه الأساسي تحقيق الفوز لمواصلة حملة استعادة لقبه الغائب منذ الموسم قبل الماضي، إلا أن كل هذه الطموحات توقفت عند الدور ربع النهائي، وأمام الترجي اتونسي تلاشى الهدف الأكبر للجماهير الحمراء وهو حصد لقب النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى النادي الأهلي الهزيمة أمس أمام الترجي التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي، عقب الهزيمة بنتيجة اربعة أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

خروج بيراميدز من دوري الأبطال على يد الجيش الملكي

ولم يتمكن فريق بيراميدز، من استغلال النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب أمام الجيش الملكي، بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في المغرب، بعد الهزيمة في مباراة العودة أمس بالقاهرة ليودع هو الآخر البطولة من ربع النهائي.

وحقق فريق الجيش الملكي المغربي، الفوز أمس السبت 21 مارس الجاري، على حساب بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليحقق الفوز بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة يكون بيراميدز فشل في الحفاظ على لقبه الأفريقي للعام الثاني على التوالي، حيث يعد السماوي حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدفين، على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

المصري البورسعيدي وتوديع كأس الكونفدرالية

وعلى الجانب الآخر، لم يختلف موقف المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، حيث ودع الفريق البورسعيدي بطولة الكونفدراية من الدور ربع النهائي أيضًا.

وبالرغم من عدم هزيمة الفريق البورسعيدي أمام منافسه شباب بلوزداد الجزائري، في مباراتي الذهاب والعودة بربع نهائي الكونفدرالية، إلا أن هذا الأمر لم يشفع له للتأهل إلى الدور المقبل، حيث تأهل الفريق الجزائري مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

وكانت مباراة الذهاب بين المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت في مصر، قبل أن يحمس التعادل السلبي مباراة العودة أمس بالجزائر، ليتأهل فريق شباب بلوزداد إلى نصف النهائي.

"سيئ للغاية".. أول رد فعل من وائل جمعة بعد هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي

"غياب صلاح وظهور هيثم حسن".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس



