"غياب صلاح وظهور هيثم حسن".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

كتب : يوسف محمد

12:46 ص 22/03/2026
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، قائمة المنتخب استعدادا لمعسكر شهر مارس الجاري، المقرر انطلاقه اليوم الأحد 22 مارس الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني خلال معسكر مارس مباراتين وديتين، أمام كلا من السعودية وإسبانيا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان ومحمد علاء

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحى، أحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن وإسلام عيسى

خط الهجوم: مصطفي محمد وناصر منسي

موعد مباراتي منتخب مصر في معسكر مارس

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين في معسكر مارس الجاري، حيث سيخوض اللقاء الأول أمام منتخب السعودية، يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودي.

وستكون المباراة الودية الثانية للفراعنة في معسكر مارس الجاري، أمام المنتخب الإسباني، يوم 31 من الشهر ذاته في إسبانيا.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

