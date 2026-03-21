دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 2
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

2 3
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

0 0
21:00

المصري

الدوري المصري

غزل المحلة

1 1
20:00

البنك الأهلي

"أفضل أداء للأحمر".. وائل جمعة يشيد بمستوى الأهلي في الشوط الأول أمام الترجي

كتب : يوسف محمد

10:22 م 21/03/2026
أشاد وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بأداء المارد الأحمر في الشوط الأول أمام الترجي التونسي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي التونسي، انتهى بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول.

تصريحات وائل جمعة عن مباراة الأهلي والترجي

وقال جمعة في تصريحات، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والترجي عبر قناة "بي إن سبورتس": "الأهلي قدم شوط أول مثالي أمام الترجي التونسي، وهو أفضل أشواط الأحمر خلال الموسم الحالي".

وأضاف: "الأهلي قدم كل شيء بشكل مثالي في الشوط الأول، سواء من ناحية انتشار اللاعبين على أرضية الملعب أو الضغط على حامل الكرة من الترجي التونسي أيضًا".

وتابع: "الأهلي خلق العديد من الفرص في الشوط الأول، ولولا تألق حارس مرمى الترجي لكان الأهلي سجل أكثر من هدف في الشوط الأول".

واختتم جمعة تصريحاته: "أتمنى أن الأهلي ينجح في تسجيل أهداف أخرى في الشوط الثاني، خاصة وأن التقدم بهدف واحد يضع الأهلي في منطقة الخر أيضًا، لأنه في حال تسجيل الترجي لهدف سيكون الأهلي بحاجة لتسجيل هدفين".

منافس الأهلي حال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وحال تمكن الأحمر من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيلتقي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وستاد مالي.

والجدير بالذكر أن صن داونز الجنوب أفريقي، كان قد أخرج النادي الأهلي في النسخة الماضية من البطولة، موسم 2025-2026 من الدور نصف النهائي.

