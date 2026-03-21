دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 2
18:00

الجيش الملكي

الأهلي

1 0
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

0 0
21:00

المصري

الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

البنك الأهلي

هل استحق بيراميدز ركلة جزاء أمام الجيش الملكي؟.. خبير تحكيمي يجيب

كتب : يوسف محمد

07:55 م 21/03/2026
    لاعبي بيراميدز (1)
    فريق بيراميدز (1)
    لقطات من مباراة بيراميدز والجيش الملكي (10)
كشف الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، مدى أحقية نادي بيراميدز، في الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول أمام الجيش الملكي.

ويلاقي بيراميدز حاليا نظيره الجيش الملكي المغربي، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وطالب لاعبي بيراميدز وجهازهم الفني، الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، بعد ارتطام الكرة بيد مدافع الجيش الملكي، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء على الرغم من العودة لتقنية الفار.

تعليق توفيق السيد على أحقية بيراميدز ركلة جزاء

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار الحكم بعد احتساب ركلة جزاء لصالح نادي بيراميدز في الشوط الأول أمام الجيش الملكي قرار صحيح".

وأضاف: "لا يوجد أي مخالفة في الكرة، خاصة وأن يد اللاعب كانت في محيط الجسم ولم تكبر حجم الجسم أو تعيق مرور الكرة، لذا فإن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيح".

نتيجة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

وكانت مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي، التي أقيمت في المغرب الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويسعى فريق بيراميدز للحفاظ على لقب الأفريقي للموسم الثاني على التوالي، بعدما تمكن من حصد اللقب في الموسم الماضي، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

