أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي اليوم السبت 21 مارس الجاري، ضيفا على النادي الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وإمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي

وشهد تشكيل النادي الأهلي لمباراة الترجي التونسي اليوم، عودة لاعب وسط الفريق مروان عطية للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل الفريق، بعد تواجده مشاركته بديلا في مباراة الذهاب أمام الترجي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين النادي الأهلي والترجي التونسي، في تونس الأسبوع الماضي، بفوز الفريق التونسي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "حمادي العقربي".

ويذكر أن النادي الأهلي، يعد البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 12 لقبا، فيما يمتلك الترجي 4 ألقاب فقط في البطولة الأكبر في القارة السمراء.

والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والترجي التونسي، سيلتقي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وستاد مالي.

