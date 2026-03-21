"قبل مباراة الأهلي".. القبض على عدد من جماهير الترجي التونسي

أثارت جماهير الترجي التونسي، حالة واسعة من الجدل فور الوصول إلى القاهرة، لدعم فريقها أمام الأهلي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على النادي الأهلي، اليوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رسالة مثيرة للجدل من جماهير الترجي

وفور وصول جماهير الترجي إلى القاهرة، توجهت إلى مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ورفعت لافتة كتب عليها: "أفريقيا تكسب في الملعب وليس على الورق".

وجاءت لافتة الجماهير التونسية، لتثير جدلا واسعا خاصة بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منذ أيام قليلة سحب لقب أمم أفريقيا 2025 من السنغال ومنحه للمنتخب المغربي واعتبار منتخب أسود التيرانجا مهزوما بثلاثية نظيفة.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي، التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي في المغرب، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحال تمكن المارد الأحمر من الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم، سيضمن التأهل بشكل مباشر إلى الدور نصف النهائي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

عقوبة ضد النادي الأهلي

ويخوض الأحمر مباراة اليوم أمام الترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، دون حضور جماهيري تنفيذا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بمنع الجماهير الحمراء من حضور مباراتين في المدرج مع إيقاف التنفيذ.

وقرار الاتحاد الأفريقي بمنح جماهير الأهلي من حضور مباراتين على ملعبه، جاء بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي بالقاهرة، ضمن منافسات دور المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة.

