ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي والترجي التونسي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، غدا السبت الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ياس توروب منذ قليل، عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة الترجي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

غيابات الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويفتقد الأهلي للعيد من الغيابات في مباراة الغد أمام الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي وصل عددها إلى 6 غيابات وعلى رأسهم المهاجم محمد شريف.

ويغيب عن الأحمر في مباراة الغد الثنائي، ياسين مرعي وكريم فؤاد، بسبب الإصابة، فيما يغيب كل من محمد شريف، محمد سيحا، عمرو الجزار ومحمد شكري، لأسباب فنية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي

وتلقى المارد الأحمر الهزيمة بهدف دون مقابل أمام الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "حمادي العقربي" في تونس.

وبات الأحمر يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين في مباراة الغد، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يعد البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن من حصد اللقب في 12 مناسبة سابقة، كان آخرها الموسم قبل الماضي 2023-2024.

