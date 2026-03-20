مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

تعديل للمنافس بسبب الأهلي.. برنامج الزمالك الختامي لموقعة الحسم في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

08:00 ص 20/03/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو برازافيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

تعديل موعد تدريب أوتوهو بسبب مباراة الأهلي

يخوض الزمالك تدريبه الأساسي اليوم الجمعة في الخامسة مساءً على ستاد الكلية الحربية، مع السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط وفق تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيجري أوتوهو تدريبه الأساسي في السادسة مساءً اليوم على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بسبب انشغال الملعب بمباراة أخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي غدا السبت.

الهدف من ذلك هو تنظيم تدريبات الفريقين في نفس اليوم قبل المواجهة المهمة.

خلفية مباراة الزمالك وأوتوهو

تأتي هذه المواجهة بعد أن انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو برازافيل على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يجعل لقاء الإياب حاسمًا لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

تسعى إدارة الزمالك وجهازه الفني إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتعزيز فرص الفريق في التأهل، بعد الأداء المتوازن الذي قدمه في مباراة الذهاب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أوتوهو الكونغولي الكونفدرالية الأهلي الترجي التونسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد غلق المحال والكافيهات خلال إجازة عيد الفطر 2026
أخبار وتقارير

مواعيد غلق المحال والكافيهات خلال إجازة عيد الفطر 2026
مصطفى الفقي: عرفت أن جمال مبارك لن يكون رئيسًا لمصر لهذا السبب
أخبار مصر

مصطفى الفقي: عرفت أن جمال مبارك لن يكون رئيسًا لمصر لهذا السبب
باتصال هاتفي.. محافظ القليوبية يهنئ "أشكار زغلول" بلقب الأم المثالية
أخبار المحافظات

باتصال هاتفي.. محافظ القليوبية يهنئ "أشكار زغلول" بلقب الأم المثالية
الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة
أخبار مصر

الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة
الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة من أول أيام عيد الفطر
أخبار وتقارير

الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة من أول أيام عيد الفطر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

