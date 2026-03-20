يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو برازافيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

تعديل موعد تدريب أوتوهو بسبب مباراة الأهلي

يخوض الزمالك تدريبه الأساسي اليوم الجمعة في الخامسة مساءً على ستاد الكلية الحربية، مع السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط وفق تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيجري أوتوهو تدريبه الأساسي في السادسة مساءً اليوم على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بسبب انشغال الملعب بمباراة أخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي غدا السبت.

الهدف من ذلك هو تنظيم تدريبات الفريقين في نفس اليوم قبل المواجهة المهمة.

خلفية مباراة الزمالك وأوتوهو

تأتي هذه المواجهة بعد أن انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو برازافيل على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يجعل لقاء الإياب حاسمًا لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

تسعى إدارة الزمالك وجهازه الفني إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتعزيز فرص الفريق في التأهل، بعد الأداء المتوازن الذي قدمه في مباراة الذهاب.