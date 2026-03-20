دون فوز.. ماذا ينتظر الفرق المصرية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟

تستعد أربعة فرق مصرية لخوض مواجهات حاسمة في إياب ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، إذ لم يحقق أي منهم الفوز في مباراة الذهاب.

الفرق المصرية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

نجحت جميع الفرق المصرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية في التأهل إلى ربع النهائي، وهي الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال، والزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك لأوتوهو الكونغولي في ربع النهائي، والأهلي ضد الترجي التونسي، وبيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي، والمصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

لم يحقق أي فريق من الفرق الأربعة الانتصار في مباراة الذهاب، إذ خسر الأهلي من الترجي التونسي، وتعادل الزمالك مع أوتوهو 1-1، وتعادل المصري البورسعيدي مع شباب بلوزداد الجزائري 1-1، وتعادل بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي 1-1.

وجاءت مواعيد مباريات العودة كالآتي:

شباب بلوزداد الجزائري – المصري البورسعيدي – في التاسعة مساءً يوم السبت 21 مارس – خارج الأرض

الزمالك – أوتوهو الكونغولي – في السادسة مساء يوم الأحد 22 مارس – داخل الأرض

بيراميدز – الجيش الملكي المغربي – في السادسة مساء يوم السبت 21 مارس – داخل الأرض

الأهلي – الترجي التونسي – في التاسعة مساءً يوم السبت 21 مارس – داخل الأرض