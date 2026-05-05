الدوري المصري

سموحة

0 0
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جماهير الزمالك توجه رسالة لمشجع الاتحاد السكندري المتوفى (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

08:08 م 05/05/2026
  عرض 8 صورة
وجهت جماهير نادي الزمالك لقطة لافتة تجاه مشجع نادي الاتحاد السكندري الشاب علي ماهر الذي توفي منذ أيام.

ورفعت جماهير الزمالك مباراة سموحة التي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية لافتة كتب فيها" في الجنة يا علي".

ويلتقي الزمالك مع سموحة في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي - عدي الدباغ

