وجهت جماهير نادي الزمالك لقطة لافتة تجاه مشجع نادي الاتحاد السكندري الشاب علي ماهر الذي توفي منذ أيام.

ورفعت جماهير الزمالك مباراة سموحة التي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية لافتة كتب فيها" في الجنة يا علي".

ويلتقي الزمالك مع سموحة في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي - عدي الدباغ

اقرأ أيضًا:

"مفاجأة بالهجوم".. تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري المصري



صراع القمة.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز بالدوري



