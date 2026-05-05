تحدث والد محمود عبد المنعم كهربا عن توقعاته لمباراة الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من حسم لقب الدوري المصري.

تصريحات والد محمود كهربا عن مباراة الأهلي وإنبي

وقال عبد المنعم والد كهربا خلال تصريحات خاصة "لمصراوي" اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو ، " ان شاء الله الأهلي يفوز بالمباراة اليوم".

ويواجه الأهلي نظيره فريق إنبي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية من حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري قبل المباراة

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

