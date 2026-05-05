دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، زيزو وبن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري