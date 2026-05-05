تحدث طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو عن مباريات اليوم في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري.

وقال طارق العشري، خلال تصريحات خاصة "لمصراوي" اليوم الثلاثاء: "الثلاث مباريات اليوم صعبة جداً والأهلي والزمالك بيراميدز بيلعبوا على الفوز النهاردة لحسم لقب الدوري المصري".

وأضاف: "مباراة بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا صعبة للغاية والزمالك وسموحة هيكون فيها نديه كبيره جداً والأهلي برضه وإنبي مباراة صعبة وربنا يوفق لمن يستحق اللقب".

وأكد العشري، أن الفريق اللي هيضيع مباراة انهاردة هتقصر في مشواره لحسم لقب الدوري المصري".

واختتم العشري،:" كل التوفيق انهارة لفرق القمة ونتمني نشوف مباريات ممتعة اليوم في الدوري المصري".

