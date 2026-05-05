الدوري المصري

سموحة

0 0
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباريات الحسم بالدوري

كتب : محمد الميموني

07:55 م 05/05/2026 تعديل في 07:58 م

طارق العشري

تحدث طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو عن مباريات اليوم في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري.

تصريحات طارق العشري لمباريات الجولة السادسة من حسم لقب الدوري المصري

وقال طارق العشري، خلال تصريحات خاصة "لمصراوي" اليوم الثلاثاء: "الثلاث مباريات اليوم صعبة جداً والأهلي والزمالك بيراميدز بيلعبوا على الفوز النهاردة لحسم لقب الدوري المصري".

وأضاف: "مباراة بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا صعبة للغاية والزمالك وسموحة هيكون فيها نديه كبيره جداً والأهلي برضه وإنبي مباراة صعبة وربنا يوفق لمن يستحق اللقب".

وأكد العشري، أن الفريق اللي هيضيع مباراة انهاردة هتقصر في مشواره لحسم لقب الدوري المصري".

واختتم العشري،:" كل التوفيق انهارة لفرق القمة ونتمني نشوف مباريات ممتعة اليوم في الدوري المصري".

الدوري المصري تصريحات طارق العشري حسم اللقب

