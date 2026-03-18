كواليس جلسة وزير الرياضة بالجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مونديال 2026

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، وبحضور الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، داخل استاد القاهرة الدولي، لمتابعة الاستعدادات المقبلة للمنتخب.

أبرز ما تم في جلسة وزير الرياضة مع الجهاز الفني للمنتخب

تناول اللقاء استعراض خطة إعداد المنتخب خلال المرحلة القادمة، ومناقشة احتياجات الجهاز الفني من معسكرات ومباريات ودية، بما يضمن الوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر المنتخب الوطني، وفي مقدمتها الاستعدادات المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026، والتأكيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني للمنتخب.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخب الوطني باعتباره واجهة الرياضة المصرية، مشددًا على أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

فيما استعرض الكابتن حسام حسن رؤية الجهاز الفني وخطة العمل، مؤكدًا السعي لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية، وتسعد الجماهير، وتقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انعقاد اللقاء داخل استاد القاهرة الدولي، أحد أبرز الصروح الرياضية في مصر، ليعكس ما تشهده البنية التحتية الرياضية من تطوير شامل خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم خطط إعداد المنتخبات الوطنية ويوفر بيئة احترافية متكاملة تساعد اللاعبين على تحقيق أفضل أداء.

