دوري أبطال أوروبا

برشلونة

7 2
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

0 1
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

0 1
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
22:00

سبورتنج

كواليس جلسة وزير الرياضة بالجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مونديال 2026

كتب : محمد عبد الهادي

09:14 م 18/03/2026

جوهر نبيل مع جهاز منتخب مصر

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، وبحضور الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، داخل استاد القاهرة الدولي، لمتابعة الاستعدادات المقبلة للمنتخب.

أبرز ما تم في جلسة وزير الرياضة مع الجهاز الفني للمنتخب

تناول اللقاء استعراض خطة إعداد المنتخب خلال المرحلة القادمة، ومناقشة احتياجات الجهاز الفني من معسكرات ومباريات ودية، بما يضمن الوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر المنتخب الوطني، وفي مقدمتها الاستعدادات المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026، والتأكيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني للمنتخب.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخب الوطني باعتباره واجهة الرياضة المصرية، مشددًا على أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

فيما استعرض الكابتن حسام حسن رؤية الجهاز الفني وخطة العمل، مؤكدًا السعي لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية، وتسعد الجماهير، وتقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انعقاد اللقاء داخل استاد القاهرة الدولي، أحد أبرز الصروح الرياضية في مصر، ليعكس ما تشهده البنية التحتية الرياضية من تطوير شامل خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم خطط إعداد المنتخبات الوطنية ويوفر بيئة احترافية متكاملة تساعد اللاعبين على تحقيق أفضل أداء.

جوهر نبيل حسام حسن منتخب مصر

خبراء: الأموال الساخنة في مصر محصنة من قرار المركزي الأمريكي
أخبار البنوك

خبراء: الأموال الساخنة في مصر محصنة من قرار المركزي الأمريكي
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
شئون عربية و دولية

في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
دراما و تليفزيون

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

