مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

القمة 132.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

11:09 ص 01/05/2026

الأهلي و الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة حاسمة في صراع لقب الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة القمة متصدرا لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويبحث الفريقان عن الثلاث نقاطـ، إذ يسعى الزمالك للانفراد بالصدارة الاقتراب أكثر من اللقب، فيما يبحث الأهلي عن آماله الأخيرة في المنافسة على اللقب، بشرط تعثر المنافسين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، على قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة، ويضم الاستديو التحليلي كل من، أيمن يونس، حازم إمام، حسام غالي، ومحمد فضل.

على رأسها القائد.. غياب 12 لاعبا من الزمالك في مواجهة الأهلي

مفاضلة بين ثنائي.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

الأهلي الزمالك مباراة القمة الدوري المصري

أحدث الموضوعات

هل التوست صحي فعلًا؟.. طبيبة تحسم الجدل حول الكمية المسموح بها
نصائح طبية

هل التوست صحي فعلًا؟.. طبيبة تحسم الجدل حول الكمية المسموح بها
للتغلب على الأرق والكوابيس والوساوس.. روشتة ينصح بها أمين الفتوى
أخبار

للتغلب على الأرق والكوابيس والوساوس.. روشتة ينصح بها أمين الفتوى
تصعيد الشباب.. حركة محليات محدودة بالمحافظات
أخبار مصر

تصعيد الشباب.. حركة محليات محدودة بالمحافظات
على رأسها القائد.. غياب 12 لاعبا من الزمالك في مواجهة الأهلي
رياضة محلية

على رأسها القائد.. غياب 12 لاعبا من الزمالك في مواجهة الأهلي
بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
أخبار مصر

بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة

أخبار

المزيد

