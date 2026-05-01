القمة 132.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة حاسمة في صراع لقب الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة القمة متصدرا لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويبحث الفريقان عن الثلاث نقاطـ، إذ يسعى الزمالك للانفراد بالصدارة الاقتراب أكثر من اللقب، فيما يبحث الأهلي عن آماله الأخيرة في المنافسة على اللقب، بشرط تعثر المنافسين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، على قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة، ويضم الاستديو التحليلي كل من، أيمن يونس، حازم إمام، حسام غالي، ومحمد فضل.

اقرأ أيضًا:

