كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو ادعاء سيدة بقيام ضابط شرطة بالتعدي على قريبها من ذوي الهمم (أصم وأبكم) ومطالبته بمبلغ مالي داخل محطة مترو الأنفاق بالجيزة اليوم الجمعة.

فحص ادعاءات اعتداء ضابط على شاب أصم بمترو الجيزة

بدأت الواقعة برصد منشور تضمن تضرر سيدة من تعرض قريبها للابتزاز والاعتداء داخل المترو، وبالفحص تم تحديد القائمة على النشر واستدعاؤها حيث حضرت برفقة الشاب ووالدته لسماع أقوالهم حول الواقعة المزعومة، وأفادت الشاكية بأنها نشرت الواقعة بناء على ما أبلغه لها الشاب بلغة الإشارة بعد تأخره عن المنزل.

اعتراف الشاب باختلاق الواقعة خوفا من محاسبة أسرته

فجرت التحريات مفاجأة باعتراف الشاب باختلاق الواقعة برمتها، حيث أقر لوالدته بأنه ادعى ذلك خوفا من المساءلة بسبب تغيبه وقضاء الوقت مع أصدقائه، وأيدت والدة الشاب صحة ما ورد بالتحريات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

