مفاضلة بين ثنائي.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

يفاضل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي أحمد عيد ورمضان بيكهام، لحل محل محمد هاني في مباراة القمة.

ويغيب محمد هاني عن مباراة الزمالك، مساء اليوم، بسبب الإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية أمام بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

استقر توروب على استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي، وعودة إمام عاشور لوسط ملعب الفريق.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض - ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا – أحمد رمضان بيكهام/ أحمد عيد

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر

اقرأ أيضًا:

قبل لقاء القمة.. ماذا يفعل توروب في المباريات الكبرى؟

على رأسها القائد.. غياب 12 لاعبا من الزمالك في مواجهة الأهلي



