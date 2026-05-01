الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

مفاضلة بين ثنائي.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

كتب-رمضان حسن:

10:34 ص 01/05/2026 تعديل في 10:35 ص

الأهلي والزمالك

يفاضل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي أحمد عيد ورمضان بيكهام، لحل محل محمد هاني في مباراة القمة.

ويغيب محمد هاني عن مباراة الزمالك، مساء اليوم، بسبب الإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية أمام بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

استقر توروب على استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي، وعودة إمام عاشور لوسط ملعب الفريق.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض - ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا – أحمد رمضان بيكهام/ أحمد عيد

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر

بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
