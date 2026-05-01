ألقى رجال مباحث رعاية الأحداث القبض على تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص استغلوا 13 طفلا في أعمال التسول واستجداء المارة بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة.

سقوط عصابة استغلال الأطفال بميادين الجيزة

كشفت التحريات قيام 7 رجال وسيدتين، لسبعة منهم معلومات جنائية، بإجبار 13 طفلا من المعرضين للخطر على ممارسة أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية قسرية في الشوارع. وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي بهدف التربح السريع من آلام الصغار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

إنقاذ 13 طفلا وإيداعهم دور الرعاية المختصة

سلمت الأجهزة الأمنية الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأهليته منهم بدار رعاية متخصصة لتوفير حياة كريمة لهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين لكشف كواليس نشاطهم.

اقرأ أيضًا:

بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. الأمن ينهي رحلة "بلوجر المشاهدات" بالإسكندرية

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات