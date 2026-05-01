إعلان

القبض على 9 أشخاص بالجيزة استغلوا 13 طفلا في أعمال التسول

كتب : علاء عمران

12:59 م 01/05/2026

تسول الاطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقى رجال مباحث رعاية الأحداث القبض على تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص استغلوا 13 طفلا في أعمال التسول واستجداء المارة بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة.

سقوط عصابة استغلال الأطفال بميادين الجيزة

كشفت التحريات قيام 7 رجال وسيدتين، لسبعة منهم معلومات جنائية، بإجبار 13 طفلا من المعرضين للخطر على ممارسة أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية قسرية في الشوارع. وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي بهدف التربح السريع من آلام الصغار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

إنقاذ 13 طفلا وإيداعهم دور الرعاية المختصة

سلمت الأجهزة الأمنية الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأهليته منهم بدار رعاية متخصصة لتوفير حياة كريمة لهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين لكشف كواليس نشاطهم.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مباحث الأحداث الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
شئون عربية و دولية

أخبار السيارات

زووم

رياضة محلية

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

